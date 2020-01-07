В Польше предложили принять закон против

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7 января 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Вице-спикер парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что Польша планирует на законодательном уровне запретить России "трактовку истории" со своей точки зрения. Отмечается, что "проект резолюции" будет представлен на ближайшем собрании польского Сейма.

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы стать эффективной", - написала она в Twitter.

Глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий пояснил, что сейчас комитет Сейма разрабатывает документ, в работе могут принять участие все депутаты. По его словам, завершить проект планируется в среду.