Приватизация земли обернется для украинских властей катастрофой. С соответствующим прогнозом выступила некоторое время назад Анна Герман, бывшая соратница экс-президента страны Виктора Януковича.
Согласно точке зрения Герман, процитированной интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», украинцы должны взбунтоваться против продажи черноземов иностранным компаниям. Приватизация приведет к «кровавой резне», предупредила экс-соратница Януковича.
Ранее во вторник сообщалось, что Уильям Тейлор, американский дипломат, заявил о намерении Вашингтона использовать украинский опыт в случае начала военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией.