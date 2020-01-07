Экс-соратница Януковича предрекла властям Украины катастрофу из-за продажи земли

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7 января 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Акция украинских националистов в Киеве, Serg Glovny / globallookpress.com

Приватизация земли обернется для украинских властей катастрофой. С соответствующим прогнозом выступила некоторое время назад Анна Герман, бывшая соратница экс-президента страны Виктора Януковича.

Согласно точке зрения Герман, процитированной интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», украинцы должны взбунтоваться против продажи черноземов иностранным компаниям. Приватизация приведет к «кровавой резне», предупредила экс-соратница Януковича.

Ранее во вторник сообщалось, что Уильям Тейлор, американский дипломат, заявил о намерении Вашингтона использовать украинский опыт в случае начала военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией.