Американский дипломат раскрыл преимущество США в возможной войне с Россией

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7 января 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

Американский дипломат Уильям Тейлор, Stefani Reynolds / globallookpress.com

Дипломат Уильям Тейлор, ранее исполнявший обязанности временного поверенного в делах Соединенных Штатов на Украине, назвал козырь американской стороны в возможной войне с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Тейлор сделал в беседе с представителями СМИ.

Как отметил дипломат, которого процитировало интернет-издание «Новороссия», в случае начала конфликта с Москвой преимуществом США станет украинский опыт противодействия армии РФ. По словам Уильяма Тейлора, киевские военные поделятся с американцами своими знаниями о российских тактике и технике.

Украина и Запад обвиняют РФ в участии в конфликте на территории Донбасса на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.