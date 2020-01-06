В Китае на свет появился третий генно-модифицированный ребенок

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6 января 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация о третьем по счету малыше, родившемся с измененной ДНК в Китае. Пол и имя ребенка пока держатся в тайне. Об сообщает Letidor со ссылкой на "National Geographic". В Китае ученого, изменившего геном эмбрионов, посадили в тюрьму

Напомним, первыми на свет появились генно-модифицированные близнецы. Генное редактирование было проведено под руководством Хэ Цзянькуя группой ученых в Шэньчжэне: будущим близнецам удалили ген CCR5.

Предположительно, специалист, руководивший исследованием, был в курсе рождения всех ГМО-детей, поскольку, по словам некоторых коллег, ему было известно, сколько именно женщин забеременели после его опытов.

Напомним, ранее АН сообщали, что накануне суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил этого ученого - Хэ Цзянькуя - к трем годам тюрьмы за модификацию генома эмбрионов человека, а также штрафу в 3 миллиона юаней.