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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Китае на свет появился третий генно-модифицированный ребенок

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае на свет появился третий генно-модифицированный ребенок
фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация о третьем по счету малыше, родившемся с измененной ДНК в Китае. Пол и имя ребенка пока держатся в тайне. Об сообщает Letidor со ссылкой на "National Geographic". 

В Китае ученого, изменившего геном эмбрионов, посадили в тюрьму

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Напомним, первыми на свет появились генно-модифицированные близнецы. Генное редактирование было проведено под руководством Хэ Цзянькуя группой ученых в Шэньчжэне: будущим близнецам удалили ген CCR5.

Предположительно, специалист, руководивший исследованием, был в курсе рождения всех ГМО-детей, поскольку, по словам некоторых коллег, ему было известно, сколько именно женщин забеременели после его опытов.

Напомним, ранее АН сообщали, что накануне суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил этого ученого - Хэ Цзянькуя - к трем годам тюрьмы за модификацию генома эмбрионов человека, а также штрафу в 3 миллиона юаней.

АС

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