Зоран Миланович - новый президент Хорватии

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6 января 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Флаг Хорватии

Экс-премьер Хорватии Зоран Миланович победил на выборах президента страны. Результаты сообщила Государственная избирательная комиссия по подсчетам данных со 100% участков.

Миланович боролся за пост главы государства с действующим президентом и кандидатом от правящего Хорватского демократического содружества Колиндой Грабар-Китарович. Известно: он получил 1 миллион 34 тысячи голосов, Грабар-Китарович - 929 тысяч. Явка избирателей составила около 55%.

За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Все прошло без инцидентов и нарушений.

В 2004 году Милановича избирали в центральный комитет СДП, а два года спустя на короткое время он становится пресс-секретарём партии.