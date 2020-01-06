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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Зоран Миланович - новый президент Хорватии

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Зоран Миланович - новый президент Хорватии
Флаг Хорватии

Экс-премьер Хорватии Зоран Миланович победил на выборах президента страны. Результаты сообщила Государственная избирательная комиссия по подсчетам данных со 100% участков.

Миланович боролся за пост главы государства с действующим президентом и кандидатом от правящего Хорватского демократического содружества Колиндой Грабар-Китарович. Известно: он получил 1 миллион 34 тысячи голосов, Грабар-Китарович - 929 тысяч. Явка избирателей составила около 55%.

За ходом голосования следили свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Все прошло без инцидентов и нарушений.

В 2004 году Милановича избирали  в центральный комитет СДП, а два года спустя на короткое время  он становится пресс-секретарём партии.

ЕЧ

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