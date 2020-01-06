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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пентагон: решение Трампа убить Сулеймани не было неожиданным

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пентагон: решение Трампа убить Сулеймани не было неожиданным
Пентагон, pixabay.com

В Пентагоне опровергли информацию издания The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп санкционировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани наперекор решению ведомства.

Пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара отметила, что детали, изложенные в газете, являются неполными и неточными, так как ее "источники" не участвовали ни в одном из совещаний властей. Подчеркивается, что решение Трампа нанести удар по Сулеймани не стало неожиданным.

Ранее The New York Times опубликовала материал о том, что представители военного ведомства были удивлены тем, что глава США принял решение ликвидировать генерала Сулеймани.

ЕТ

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