В Госдуме прокомментировали угрозу Трампа ввести санкции в отношении Ирака

//В мире 13+

6 января 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент США Дональд Трамп, Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что в случае "враждебности" к стране со стороны Багдада Вашингтон введет санкции.

Такое заявление Трамп сделал, комментируя решение иракского парламента о выводе иностранных войск.

Морозов считает, что глава США в очередной раз продемонстрировал традиционный американский способ воздействия на государство, однако в данной ситуации он вряд ли подействует, так как стремление Ирака освободиться от войск Соединенных Штатов теперь сильнее, чем какие-либо ограничения.

По мнению депутата, решение иракского парламента является "совершенно справедливым".