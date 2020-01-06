Дочь генерала Сулеймани предупредила

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб в рамках церемонии похорон своего отца обратилась к президенту США Дональду Трампу и заявила, что со смертью ее родственника "все не закончится".

Зейнаб в ходе траурной церемонии также назвала американского лидера безумным и предупредила о скором наступлении "темных дней".

Ранее сегодня в Тегеране началось прощание с генералом корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был убит во время американского авиаудара неподалеку от аэропорта в Багдаде.

МИД Ирака назвал операциб против Касема Сулеймани нарушением суверенитета страны, а иранская сторона обратилась в Совбез ООН с жалобой.