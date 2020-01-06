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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Дочь генерала Сулеймани предупредила "безумного Трампа" о наступлении "темных дней"

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Дочь генерала Сулеймани предупредила
генерал Сулеймани, PPI/ZUMAPRESS.com
Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб в рамках церемонии похорон своего отца обратилась к президенту США Дональду Трампу и заявила, что со смертью ее родственника "все не закончится".
 
Зейнаб в ходе траурной церемонии также назвала американского лидера безумным и предупредила о скором наступлении "темных дней".
 
Ранее сегодня в Тегеране началось прощание с генералом корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был убит во время американского авиаудара неподалеку от аэропорта в Багдаде.
 
МИД Ирака назвал операциб против Касема Сулеймани нарушением суверенитета страны, а иранская сторона обратилась в Совбез ООН с жалобой.
ЕТ

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