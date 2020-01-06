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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Конгресс намерен ограничить военные полномочия Дональда Трампа по Ирану

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Конгресс намерен ограничить военные полномочия Дональда Трампа по Ирану
Капитолий, pixabay.com
В Палате представителей конгресса Соединенных Штатов Америки сообщили, что уже на этой неделе будет принято решение об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану.
 
Спикер Нэнси Пелоси отметила, что в ближайшие дни Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях с целью ограничить военные действия американского президента в отношении Ирана.
 
Подчеркивается, что новая резолюция имеет схожие черты с той, которую ранее внес на рассмотрение сенатор-демократ Тим Кейн. Политик предложил законодательно запретить Дональду Трампу проводить военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
ЕТ

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