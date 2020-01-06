Конгресс намерен ограничить военные полномочия Дональда Трампа по Ирану

В Палате представителей конгресса Соединенных Штатов Америки сообщили, что уже на этой неделе будет принято решение об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану.

Спикер Нэнси Пелоси отметила, что в ближайшие дни Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях с целью ограничить военные действия американского президента в отношении Ирана.

Подчеркивается, что новая резолюция имеет схожие черты с той, которую ранее внес на рассмотрение сенатор-демократ Тим Кейн. Политик предложил законодательно запретить Дональду Трампу проводить военные действия против Ирана без одобрения конгресса.