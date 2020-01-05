Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

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5 января 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Йенс Столтенберг, фото из соцсети

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о срочном созыве заседания совета альянса из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Заседание собирают 6 января в 15:00 (17:00 мск).

Ирак направил в ООН ноту протеста после нападения США в Багдаде

Предположительно, участники заседания совеа НАТО обсудят ситуацию в Ираке, обострившуюся после ракетного обстрела США в ночь на 3 января, в результате которого у аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

МИД Ирака уже подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с операцией США в Багдаде.

Парламент Ирака сегодня, 5 января, проголосовал за прекращение соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" и вывод иностранных войск из страны.