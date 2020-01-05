Ирак направил в ООН ноту протеста после нападения США в Багдаде

МИД Ирака направил в Совет Безопасности ООН официальную ноту в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
МИД Ирака направил два послания генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности с официальными жалобами в связи с ударами и нападениями США против иракских военных объектов, а также убийством высокопоставленных иракских и дружественных военных командиров.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление иракского МИДа передал, что "агрессия США и убийство высокопоставленных военных командиров Ирака и его союзника на иракской земле" нарушает суверенитет Ирака и условия присутствия американских войск в стране.