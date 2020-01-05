Зеленский совместит в Омане работу и отдых с семьей?

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5 января 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Фото: booking.com

Украинские СМИ узнали, где проводит новогодние каникулы президент Украины Владимир Зеленский. В офисе Зеленского подтвердили информацию СМИ о том, что президент находится в Омане.

По данным команды президента, Владимир Зеленский вылетел в Оман с семьей 2 января рейсовым самолетом за собственные средства.

В пресс-службе Офиса Президента (ОП), рассказали, что у Зеленского в Омане запланированы встречи на высшем уровне, украинский лидер обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических связей и привлечение инвестиций. Ранее предполагалось, что после встречи Нового года Зеленский с семьей останется на все каникулы в президентской резиденции "Синегора" в Гуте.

С Зеленскими на Новый год были помощник президента Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Оман - государство на Аравийском полуострове. Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Семья украинского лидера снимает номера в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, одном из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи в президентском люксе - 4000 евро.

В сеть попало фото мужчины, похожего на Зеленского, сделанное в ресторане отеля.