В офисе Зеленского открестились от приезда в Киев шведского певца, которому был запрещён въезд на Украину

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5 января 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото из Инстаграм

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд на Украину.

Постпред украинского президентав Крыму написал в своём Facebook, что Владимир Зеленский "не имеет никакого отношения к приезду на Украину шведского певца Dr. Alban и к пересечению им государственной границы", и этот вопрос находится в компетенции Госпогранслужбы страны, - передает RT.

В декабре 2019 шведский исполнитель Dr. Alban опубликовал в своём Instagram видео со встречи с Владимиром Зеленским и участниками шоу "Вечерний квартал".

Он рассказал, ему закрыли въезд на Украину из-за его выступления в Крыму. Однако Dr. Alban выступил в шоу "Вечерний квартал" в Киеве и написал в соцсетях, что смог приехать на Украину после вмешательства Владимира Зеленского.

Позже музыкант отредактировал свой пост в Instagram и удалил слова о том, что разрешение на въезд было восстановлено, благодаря помощи президента Зеленского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dralbanofficial (@dralbanofficial)15 Дек 2019 в 9:57 PST