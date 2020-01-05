Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани

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5 января 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое мнение об убийстве иранского генерала Сулеймани. Ранее в США провели операцию, направленную на уничтожение иранца.

В Иране началась церемония прощания с генералом Сулеймани

Кадыров уверен, что мировое сообщество не должно остаться равнодушным к произошедшему, передаёт Радио Sputnik. По словам главы Чечни, действия Соединенных Штатов могут оказаться самыми непредсказуемыми. «Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным», - считает он.

Сегодня в Иране началась церемония прощания с командующим элитным подразделением иранской армии генерала Касема Сулеймани.