Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое мнение об убийстве иранского генерала Сулеймани. Ранее в США провели операцию, направленную на уничтожение иранца.
Кадыров уверен, что мировое сообщество не должно остаться равнодушным к произошедшему, передаёт Радио Sputnik. По словам главы Чечни, действия Соединенных Штатов могут оказаться самыми непредсказуемыми. «Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным», - считает он.
Сегодня в Иране началась церемония прощания с командующим элитным подразделением иранской армии генерала Касема Сулеймани.