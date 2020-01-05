В Стамбуле запретили встречать прилетевших туристов с табличками

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5 января 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Стамбуле отныне запрещено встречать приезжих в аэропорту с табличками. Теперь туроператоры не могут ожидать туристов с табличками с названием компании или фамилией гостя. За нарушение нового правила грозит штраф.

Согласно новому закону, встречающими могут быть только родные и близкие путешественников. Для встречи туристов в аэропорту выделили специальный зал, который вмещает 40-50 человек. Отмечается, что за нахождение в нем каждого из туристов туроператор должен оплатить НДС, а также 4 евро за аренду площадки. При этом в зале также запрещено использовать таблички. Фамилии прилетевших разрешено размещать только на табло.