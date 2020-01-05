У канадского самолета во время взлета оторвалось колесо

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5 января 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку по причине того, что во время взлета у него отлетело одно колесо шасси. Борт вылетел из аэропорта Монреаля.

Сообщается, что лайнер Bombardier Dash 8 должен был проследовать из Монреаля в Сегеней, однако при взлете произошло ЧП. В результате самолет на протяжении часа кружил над городом, чтобы выработать топливо. После этого авиалайнер успешно приземлился в аэропорту вылета. На борту находилось 52 пассажира и члена экипажа, пострадавших нет.