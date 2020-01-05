Как весь народ Ливана взбунтовался против тотальной коррупции

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5 января 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

В Ливане уже третий месяц продолжается революция. Жители страны хотят, чтобы про эту революцию знали, чтобы она стала уроком всему миру: как добиться перемен — и при этом избежать кровопролития. Ливан — не единственная страна с подобными проблемами, проблемами, о которых нельзя молчать, нельзя терпеть, пока не стало слишком поздно.

Ливанцы — очень маленький народ, население страны составляет всего 4 миллиона человек. А количество участников митингов протеста на пике достигало 2,5–3 миллионов.

Коррупция в Ливане есть везде. Иногда её проявления доходят до смешного: асфальт кладут перед выборами, работу в полиции или в армии можно получить лишь в обмен на голос, даже в детсад просто так не попасть.

Вся верхушка власти вечная, несменяемая, просирийская. Например, спикер парламента Набих Берри сидит в своем кресле уже 27 лет. Его ближайшие родственники – мультимиллиардеры и бизнесмены. Обладатели роскошных дворцов и яхт сидят на своих постах десятки лет. Стране обеспечение их многочисленных особняков и вилл обходится в сотни тысяч долларов при общем весьма скромном уровне жизни. У немалой части народа даже электричество работает по расписанию, с перебоями и ограничениями. То есть если на трансформаторе горит красная лампочка, любой ливанец знает, что в этот день погладить бельё он не сможет.

Однако невозможность вещи погладить – это не смертельно, а вот пить неотравленную воду и дышать свежим воздухом – жизненно важно. Ливанцы особенно хорошо это знают. В течение двух последних лет в стране 17 тысяч людей умерли от рака. Дело в том, что весь Ливан оказался завален мусором. Море размывает эти захоронения отходов, всё поступает в прибрежные воды.

На площадях много женщин активисток. Здесь опять стоит отдать должное Ливану, они хотят слушать женщин не только искоса и презрением, а действительно прислушиваться к их мнению, уважать его. Потому что революция очень многим обязана женщинам. Женщины в стране делают всё, что могут, даже если это выглядит абсурдно и бессмысленно: матери выходят на митинги протеста вместе со своими детьями, они стучат кастрюлями, чтобы достучаться уже до властей.

У ливанской революции нет лидеров, зато есть ценности: достоинство и ненасилие. Требование этой революции: немедленная отставка президента, правительства, парламента. Народ Ливана считает, что если в государстве что-то менять, то лучше сразу всё. По материалам «Новой газеты».

