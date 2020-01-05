В Иране началась церемония прощания с генералом Сулеймани

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5 января 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Тело командующего элитным подразделением армии генерала Касема Сулеймани, погибшего в ходе операции США, доставили в Иран. Церемония прощания начнется в Ахвазе.

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«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», - заявили в СМИ. После Ахваза тело Сулеймани доставят в Мешхед, а затем в Тегеран. Похороны пройдут во вторник в Кермане. Отмечается, что в Ахвазе собрались миллионы человек, чтобы проститься с генералом, с места проведения церемонии ведется прямой эфир. При этом иранцы уверены, что Соединённые Штаты должны понести наказание за содеянное, передают местные СМИ.