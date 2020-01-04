В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани

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4 января 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Thaier al-Sudani / REUTERS

В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Касемом Сулеймани, погибшем в результате спецоперации США. В столице Ирака состоялась церемония прощания с Сулеймани. Траурную процессию возглавил исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.

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В церемонии приняли участие и другие члены руководства Ирака, и тысячи иракских шиитов, - передает телеканал Al Mayadeen.

Из Багдада процессия направится в священные для мусульман-шиитов города Кербела и Эн-Наджаф, расположенные в 100 и 177 км к юго-западу от столицы Ирака соответственно.

Командир "Аль-Кудс" Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ходе операции, провести которую приказал президент США Дональд Трамп. Вместе с ним убит заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Похоронят Сулеймани 7 января на его родине.