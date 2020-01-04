В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани

В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Касемом Сулеймани, погибшем в результате спецоперации США. В столице Ирака состоялась церемония прощания с Сулеймани. Траурную процессию возглавил исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.
В церемонии приняли участие и другие члены руководства Ирака, и тысячи иракских шиитов, - передает телеканал Al Mayadeen.
Из Багдада процессия направится в священные для мусульман-шиитов города Кербела и Эн-Наджаф, расположенные в 100 и 177 км к юго-западу от столицы Ирака соответственно.
Командир "Аль-Кудс" Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ходе операции, провести которую приказал президент США Дональд Трамп. Вместе с ним убит заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.
Похоронят Сулеймани 7 января на его родине.