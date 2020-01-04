Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани

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4 января 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Джаваду Зарифу в связи с убийством американскими военными главы спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани.

В Иране заявили, что отомстят США за убийство Сулеймани

Лавров и Зариф провели телефонные переговоры. Главы МИД России и Ирана согласились с тем, что действия США «являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке».

Лавров и Зариф считают, что действия США я ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе. В разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ранее Сергей Лавров также отметил, что действия США «не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом».