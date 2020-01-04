Украинский политик оценил итоги 2019 года и предрек возможный дефолт на Украине в скором времени

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4 января 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

В. Медведчук, фото: zagittya.com.ua/

Украинский политик Виктор Медведчук подвел основные экономические итоги 2019 года и на их основании предрек возможный дефолт на Украине в скором времени. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал отчет премьер-министра Украины Алексея Гончарука «Итоги Кабмина-2019: подготовка к большому старту».

Медведчук считает отчет амбициозным. Он отметил, что, «подводя экономические итоги 2019 года, премьер даже не упомянул о падении промышленного производства в Украине». «То есть эту ключевую проблему Кабмин просто не заметил. А между тем цифры демонстрируют однозначно негативную тенденцию», - говорит Медведчук.

По его данным, максимальные потери за 11 месяцев 2019-го отмечены в легкой промышленности – 10,1%; деревообработке – 5,9%; машиностроении – 4,8%; металлургии – 2,5%.

Как отметил Медведчук, в сельском хозяйстве - сокращение поголовья скота и снижение объемов готовой продукции, даже картофель на Украину, славящуюся ранее своей бульбой, стали завозить из Африки.

По словам Медведчука, к концу года со всей очевидностью проявился финансово-кредитный кризис в Украине.

Украинский политик считает, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики ведет страну к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях.

Он считает, что Гончарук не понимает, что такое сотрудничество с МВФ. Медведчук подчеркнул, что близость полного экономического краха страны, непрофессионализм правительства, деятельность Минфина и НБУ, направленная на дальнейшее построение сомнительных финансовых пирамид, – все это свидетельствует о необходимости срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств. Он убежден, что необходимо срочно сформировать правительство национального спасения. «В противном случае уже в 2020 году может оказаться, что спасать уже нечего, да и некому…», - говорит Медведчук.