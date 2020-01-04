Президент Туркмении в Новый год поработал диджеем

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4 января 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов показал себя в роли диджея на новогоднем празднике. В новом амплуа глава государства провел около часа.

Согласно одной из версий, Бердымухамедов попробовал себя в новой роли в ходе «корпоративного вечера», где исполнил несколько песен вместе с популярными туркменскими исполнителями, подыграл им на музыкальных инструментах и даже встал за диджейский пульт. По другой версии, президент пробыл диджеем несколько часов причем в новогоднюю ночь. Отмечается, что на вечеринке находились не только артисты, но и политики республики.