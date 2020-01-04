Коалиция США приняла решение сократить масштабы операций в Ираке

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4 января 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

солдат, pixabay.com

Возглавляемая Соединенными Штатами Америки коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной в РФ, снижает интенсивность своих операций на территории Ирака.

Американский чиновник подчеркнул, что коалиция "ограничила" проведение операций, но это отнюдь не означает их приостановку.

Соответствующее решение было принято на следующий день после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате ракетной атаки США неподалеку от багдадского аэропорта. Глава Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "тяжелейшим преступлением".