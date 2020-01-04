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4 января 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Украинский журналист назвал Киев «второсортной версией Москвы». По его словам, столица Украины имеет те же «болячки», что и в Москве, но доведенные до абсурда.

Журналист упомянул о пробках, «точечной» застройке и недочетах в архитектуре города, а также проблемах с общественным транспортом. При этом он отметил, что если власти Москвы обратили внимание на существующие проблемы и стараются решить их, то Киев так и продолжает развиваться в «пагубном» русле.

Также украинец отметил как в одном, так и в другом городе обилие «спальных» районов. Он отметил, что в этом вопросе Москва выигрывает у Киева за счет качества дорог.