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4 января 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

засуха, pixabay.com

В СМИ сегодня появилась информация о том, что Зимбабве грозит беспрецедентный голод. Продолжающаяся в стране засуха к настоящему моменту привела к серьезным потерям урожая различных культур.

Сезон дождей не принес Зимбабве ожидавшихся ливней, вследствие чего на всей территории страны наблюдается очень сухая и жаркая погода. Семена, которые посадили в апреле, не получили достаточно влаги, поэтому не проросли. В частности, потери урожая кукурузы, которой в основном питаются жители Зимбабве, достигли 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в стране производится менее половины зерна от необходимого количества для удовлетворения потребностей населения.