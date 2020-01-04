Сайт призывной службы (Selective Service System) "рухнул" в США. Согласно последней информации, причиной случившегося стали спекуляции в сети о возможности скорого начала третьей мировой войны.

В ведомстве уточнили, что сайт испытывает проблемы в связи с увеличившимся объемом трафика из-за поступающей дезинформации.

Отметим, что с 1973 года американская армия полностью комплектуется на контрактной основе, однако при мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призываемых размещены на портале службы.