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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сайт призывной службы "рухнул" в США из-за спекуляций на тему начала третьей мировой войны

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Сайт призывной службы
американские солдаты, pixabay.com
Сайт призывной службы (Selective Service System) "рухнул" в США. Согласно последней информации, причиной случившегося стали спекуляции в сети о возможности скорого начала третьей мировой войны.
 
В ведомстве уточнили, что сайт испытывает проблемы в связи с увеличившимся объемом трафика из-за поступающей дезинформации.
 
Отметим, что с 1973 года американская армия полностью комплектуется на контрактной основе, однако при мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призываемых размещены на портале службы.
ЕТ

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