Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве генерала Сулеймани

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве генерала Сулеймани
президент США Дональд Трамп, Richard Graulich/ZUMAPRESS.com
Сотрудники агентства Bloomberg утром в субботу, 4 января, раскрыли обстоятельства приказа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
 
Согласно последней информации, приказ был отдан после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря прошлого года, в ходе которой погиб один американский контрактник. Узнав об этом, Трамп якобы поручил советникам приступить к разработке авиаудара. Этим вопросом занимались консультант по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь США Майк Помпео, а также вице-президент страны Майкл Пенс.
 
Один из источников утверждает, что американские военнослужащие напрямую не осуществляли слежку за генералом. Решение об ударе глава Штатов якобы принял после того, как разведка донесла ему, что Сулеймани находится в аэропорту Багдада. Другие источники уверяют, что в Белом доме точно знали детали маршрута иранского военного.
ЕТ

//картина дня

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала о тех, кто в реальности совершал преступления во время «майдана»…

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

61-летний певец Александр Малинин стал очень похож на свою жену. Фото с их совместного отдыха очень удивило подписчиков. Они считают, что излишняя женственность…

//новости ан

//новости ан

Старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кейт позволили нарушить одно из важнейших правил королевской семьи. На днях в сети появился новый официальный портрет наследников…

В столице будет перекрыто движение из-за рождественских служб. Частично по центральным улицам будет возможно проехать только на общественном транспорте, а после восьми…

//новости ан

Прекрасная половина российского бомонда повально увлечена спортсменами, чего уж говорить о провинциальных девчонках. И Федор Смолов всегда был лакомым кусочком для дам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У мальчика в Уссурийске разболелся зуб и мать трехлетнего ребенка в городскую поликлинику за экстренной помощью. Но врач не стал принимать пациентов, а потом и вовсе…

//новости ан