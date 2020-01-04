Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве генерала Сулеймани

Сотрудники агентства Bloomberg утром в субботу, 4 января, раскрыли обстоятельства приказа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

Согласно последней информации, приказ был отдан после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря прошлого года, в ходе которой погиб один американский контрактник. Узнав об этом, Трамп якобы поручил советникам приступить к разработке авиаудара. Этим вопросом занимались консультант по нацбезопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь США Майк Помпео, а также вице-президент страны Майкл Пенс.

Один из источников утверждает, что американские военнослужащие напрямую не осуществляли слежку за генералом. Решение об ударе глава Штатов якобы принял после того, как разведка донесла ему, что Сулеймани находится в аэропорту Багдада. Другие источники уверяют, что в Белом доме точно знали детали маршрута иранского военного.