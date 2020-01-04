Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53

Количество жертв наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты увеличилось. Согласно последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 53 человек, еще один числится пропавшим без вести.
Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии в субботу, 4 января, уточнило, что без крыши над головой остались более 173 тысяч человек.
Напомним, 31 декабря прошлого года в Индонезии начались сильнейшие ливневые дожди, которые продолжаются до настоящего момента. В результате разгула стихии оказалась затоплена часть Джакарты, а также некоторые близлежащие города.