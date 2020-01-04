Белый дом: Трамп имел полномочия нанести удар по генералу Сулеймани

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, нанеся удар по иранскому генералу Сулеймани.

По словам Роберта О'Брайена, данные действия в полной мере соответствуют конституционным полномочиям верховного главнокомандующего, которые были предоставлены президенту США еще в 2002 году с целью борьбы с терроризмом.

Подчеркивается, что Конгресс имеет право объявлять войну, а также давать разрешение лидеру страны на проведение военных действий.