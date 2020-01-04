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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Белый дом: Трамп имел полномочия нанести удар по генералу Сулеймани

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Белый дом: Трамп имел полномочия нанести удар по генералу Сулеймани
флаг США, pixabay.com
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, нанеся удар по иранскому генералу Сулеймани.
 
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По словам Роберта О'Брайена, данные действия в полной мере соответствуют конституционным полномочиям верховного главнокомандующего, которые были предоставлены президенту США еще в 2002 году с целью борьбы с терроризмом.
 
Подчеркивается, что Конгресс имеет право объявлять войну, а также давать разрешение лидеру страны на проведение военных действий.
ЕТ

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