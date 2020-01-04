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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пушков прокомментировал заявление Трампа об убийстве генерала Сулеймани

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков прокомментировал заявление Трампа об убийстве генерала Сулеймани
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало попыткой "не начать, а остановить войну".
 
По мнению Пушкова, в действительности гибель генерала Сулеймани может привести к "потере" Ирака Вашингтоном вслед за Сирией. Сенатор подчеркнул, что США в настоящий момент ближе к войне с Ираном, чем в любой другой момент за последние сорок лет.
 
Напомним, командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе ракетного удара американской стороны неподалеку от аэропорта Багдада. Уточняется, что эту атаку инициировал президент США Дональд Трамп, назвавший генерала "террористом номер один в мире".
ЕТ

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