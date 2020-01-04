Пушков прокомментировал заявление Трампа об убийстве генерала Сулеймани

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало попыткой "не начать, а остановить войну".

По мнению Пушкова, в действительности гибель генерала Сулеймани может привести к "потере" Ирака Вашингтоном вслед за Сирией. Сенатор подчеркнул, что США в настоящий момент ближе к войне с Ираном, чем в любой другой момент за последние сорок лет.

Напомним, командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе ракетного удара американской стороны неподалеку от аэропорта Багдада. Уточняется, что эту атаку инициировал президент США Дональд Трамп, назвавший генерала "террористом номер один в мире".