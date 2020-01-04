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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Журналист рассказал, как Трамп отреагировал на пропущенный в 2017 году звонок от Путина

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Business Insider

Журналист рассказал, как Трамп отреагировал на пропущенный в 2017 году звонок от Путина
президент США Дональд Трамп, Aude Guerrucci/dpa
Американский журналист Питер Берген рассказал о реакции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пропущенный в 2017 году звонок от лидера Российской Федерации Владимира Путина.
 
По словам журналиста, Трамп тогда отругал главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна, а также некоторых высокопоставленных чиновников за то, что они не сообщили ему о звонке российского коллеги.
 
Якобы 27 января 2017 года президент США обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она поинтересовалась, звонил ли ему Путин, на что Трамп отрицательно покачал головой. Флинн, который находился рядом с политиком, наклонился к нему и заявил, что глава РФ звонил несколько дней назад.
 
Берген уверяет, что Трамп, узнав об этом, начал критиковать и отчитывать сотрудников Белого дома.
ЕТ

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