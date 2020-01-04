Журналист рассказал, как Трамп отреагировал на пропущенный в 2017 году звонок от Путина

Американский журналист Питер Берген рассказал о реакции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пропущенный в 2017 году звонок от лидера Российской Федерации Владимира Путина.

По словам журналиста, Трамп тогда отругал главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна, а также некоторых высокопоставленных чиновников за то, что они не сообщили ему о звонке российского коллеги.

Якобы 27 января 2017 года президент США обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она поинтересовалась, звонил ли ему Путин, на что Трамп отрицательно покачал головой. Флинн, который находился рядом с политиком, наклонился к нему и заявил, что глава РФ звонил несколько дней назад.

Берген уверяет, что Трамп, узнав об этом, начал критиковать и отчитывать сотрудников Белого дома.