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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Кравчук и Савченко поспорили о трех Украинах с разной ДНК

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Кравчук и Савченко поспорили о трех Украинах с разной ДНК
Леонид Кравчук, фото: globallookpress.com

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы - нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко.

"Мы - страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Савченко поспорила, указав, что "ДНК крови" у украинцев одинаковая. Кравчук же не согласился с ней, заявив, что в определенных условиях у жителей разных частей государства ДНК проявляется по-разному, а потому "мы отличаемся".

В свою очередь, Савченко ответила, что у украинцев общее происхождение. Есть примеси, но есть и общее. Вопрос лишь в процентах. Кравчук же отметил, что если взять Донбасс и Львов, то это будут разные области с разным сознанием.

АС

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