В Париже злоумышленник напал на людей с ножом, двое пострадали

Два человека получили ранения в результате нападения человека с ножом в парижском пригороде Вильжюиф. Сам нападавший скончался после начатой полицейскими стрельбы.
Известно, что нарушителем порядка стал мужчина с бородой европейской наружности, одетый в традиционную североафриканскую одежду. Некоторые свидетели сообщили: он кричал разные странные слова, эту информацию сейчас проверяет полиция.
На месте происшествия работает бригада взрывотехников. Специалисты хотят удостовериться, что злоумышленник не имел при себе взрывчатого устройства.