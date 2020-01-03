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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Париже злоумышленник напал на людей с ножом, двое пострадали

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Париже злоумышленник напал на людей с ножом, двое пострадали
Фотобанк АН

Два человека получили ранения в результате нападения человека с ножом в парижском пригороде Вильжюиф. Сам нападавший скончался после начатой полицейскими стрельбы.

Известно, что нарушителем порядка стал мужчина с бородой европейской наружности, одетый в традиционную североафриканскую одежду. Некоторые свидетели сообщили: он кричал разные странные слова, эту информацию сейчас проверяет полиция.

На месте происшествия работает бригада взрывотехников. Специалисты хотят удостовериться, что злоумышленник не имел при себе взрывчатого устройства.

ЕЧ

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