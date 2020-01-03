Эксперт считает, что включение России в рейтинг с лучшей морской пехотой - свидетельство растущего авторитета и мощи нашей армии

Высокая оценка американским журналом "The National Interest" российской морской пехоты - свидетельство растущего авторитете и мощи Вооруженных сил РФ в мире. Об этом заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Коротченко говорит о том, что морская пехота в России действительно эффективная, продвинулась существенно и в боевой подготовке, и в техническом оснащении за последние годы.
Также эксперт отметил: российская армия в списке самых мощных в мире находится примерно на втором месте после США, если брать "грубый арифметический подсчет".
"Понятно, что американский флот нас опережает по количеству боевых кораблей, у американцев масса военных баз по всему миру, у них бюджет в 16 раз больше, чем наш. Но если интегрально посмотреть, мы в принципе соответствуем по своим возможностям США", - добавил он.
Игорь Юрьевич Коротченко — российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса.