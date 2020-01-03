Девочка из Австрии написала письмо Санта-Клаусу, но послание получил российский фермер

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3 января 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Рождественскую мечту девятилетней девочки из австрийского Зальцбурга исполнил житель Карачаево-Черкесии, на которого упал гелиевый шарик для Санта-Клауса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В шарике, отправленном девочкой на Северный полюс, находилась записка для Санты. Обнаружив послание, мужчина нашел переводчика, который рассказал, что в письме ребенок попросил платье из мультика, платок и скутер.

Письмо пролетело 2332 километра. О девочке Софии, ее младшем брате Дэвиде, папе Стефане и маме Сабине узнала вся Австрия. Организаторы акции не знают, каким образом воздушный шарик смог преодолеть такое расстояние.

При этом, записка добиралась из Австрии с 14 декабря. Чтобы успеть к 25 декабря вместе со своими знакомыми российский фермер собрал деньги. Игрушки нашли и с помощью Санты из Австрии исполнили желания девочки.