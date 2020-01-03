Остановка поставок нефти из РФ в Белоруссию никак не повлияла на транзит по Украине

В пятницу, 3 января, стало известно, что прекращение поставок нефти из России на НПЗ в Белоруссии никак не повлияло на транзит "черного золота" в Европу через территорию Украины – он идет планово.

В сообщении "Укртранснафты" говорится, что транзит российской нефти в Европу в настоящий момент проводится в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки.

Ранее сегодня белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что поставки нефти из России для НПЗ в республике были прекращены. Российская "Транснефть" в свою очередь уточнила, что с 1 января 2020 года заявок на поставки нефти в Белоруссию не поступало, но транзит сырья через страну проводится без каких-либо ограничений.