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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Остановка поставок нефти из РФ в Белоруссию никак не повлияла на транзит по Украине

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Остановка поставок нефти из РФ в Белоруссию никак не повлияла на транзит по Украине
НПЗ, pixabay.com
В пятницу, 3 января, стало известно, что прекращение поставок нефти из России на НПЗ в Белоруссии никак не повлияло на транзит "черного золота" в Европу через территорию Украины – он идет планово.
 
РФ остановила поставки нефти на территорию Белоруссии

РФ остановила поставки нефти на территорию Белоруссии

 
В сообщении "Укртранснафты" говорится, что транзит российской нефти в Европу в настоящий момент проводится в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки.
 
Ранее сегодня белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что поставки нефти из России для НПЗ в республике были прекращены. Российская "Транснефть" в свою очередь уточнила, что с 1 января 2020 года заявок на поставки нефти в Белоруссию не поступало, но транзит сырья через страну проводится без каких-либо ограничений.
ЕТ

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