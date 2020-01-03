//В мире 13+
Остановка поставок нефти из РФ в Белоруссию никак не повлияла на транзит по Украине
3 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
3 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Игорь Черский
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