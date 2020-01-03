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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Китае количество заболевших неизвестной пневмонией возросло до 44 человек

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Китае количество заболевших неизвестной пневмонией возросло до 44 человек
таблетки и градусник, pixabay.com

Количество заболевших неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек. В настоящий момент состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 121 человек находится под наблюдением медиков.

В Комитете по делам здравоохранения города Ухань подчеркивается, что все инфицированные сейчас проходят лечение в медучреждениях города в изолированных условиях.

Эпидемиологи по-прежнему пытаются установить возбудителя, а также причины развития неизвестной формы пневмонии. Эксперты исключили грипп, аденовирус, птичий грипп и прочие респираторные заболевания, встречающиеся чаще других.

ЕТ

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