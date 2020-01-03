Захарова прокомментировала убийство Сулеймани

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3 января 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала произведенный американскими войсками ракетный удар по Багдаду.

Захарова считает, что действия Соединённых Штатов станут причиной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Российский дипломат уверена, что в США не задумывались о мировой реакции на их действия. Она отметила, что Америке стоило обратиться в Совбез ООН, а не пытаться решить ситуацию самостоятельно.

«Значит, мировая реакция его не интересовала», - оценила Захарова действия Вашингтона.