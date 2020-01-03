Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Захарова прокомментировала убийство Сулеймани

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова прокомментировала убийство Сулеймани
Фото: соцсети

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала произведенный американскими войсками ракетный удар по Багдаду.

Власти США призвали американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака

Власти США призвали американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака

Захарова считает, что действия Соединённых Штатов станут причиной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Российский дипломат уверена, что в США не задумывались о мировой реакции на их действия. Она отметила, что Америке стоило обратиться в Совбез ООН, а не пытаться решить ситуацию самостоятельно.

«Значит, мировая реакция его не интересовала», - оценила Захарова действия Вашингтона.

АБ

//картина дня

Спикер эстонского парламента в своём новогоднем обращении затронул тему Тартуского договора. По его мнению, Россия обязана отдать часть своей территории Эстонии, которая исторически была закреплена за ней.

Спикер эстонского парламента в своём новогоднем обращении затронул тему Тартуского договора. По его мнению, Россия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Волховском районе Ленинградской области мужчина два раза за день попал в ДТП, сообщил в полицию об угоне своего автомобиля, а на самом деле потерял транспортное…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния…