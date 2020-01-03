Стрельба произошла в мэрии французского города

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3 января 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пистолет, pixabay.com

В пятницу, 3 января, в мэрии одного из французских городов произошла стрельба. Согласно последней информации, речь идет о Дре, который расположен примерно в 80 километрах к западу от Парижа.

Подчеркивается, что стрельбу в мэрии открыл неизвестный мужчина. Об этом сообщают осведомленные источники в местной полиции.

К настоящему моменту поступили данные о том, что в результате случившегося получил ранение один человек, информации о его состоянии не поступало. Нападавший добровольно ушел из жизни. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.