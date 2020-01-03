В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

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3 января 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Александр Шерин полагает, что отношения между Ираном и США уже напряжены до предела. По мнению эксперта, Вашингтон своими действиями в очередной раз показал миру пренебрежение всеми требованиями и правилами, хотя Штаты побуждают остальных соблюдать их.

Напомним, ранее сегодня в Пентагоне заявили, что в рамках операции Соединенных Штатов Америки в Ираке был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. Иранская сторона выразила решительный протест в связи со случившимся и пообещала отомстить.