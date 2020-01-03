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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Британский журнал пригласил англичан в Крым

, 13:09 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: twitter посольства Украины

Британский журнал пригласил англичан в Крым
Ласточкино гнездо в Крыму на фото pixabay.com

Публикация в британском журнале Good Housekeeping спровоцировала возмущение у посольства Украины. Дипломатическое ведомство блеснуло сарказмом в twitter.

Скандальной стала статья «Неизведанная Европа: попробуй что-то новое в 2020 году». В ней рассказывается о том, как попасть в Крым через Россию.

«Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Бесспорно, Крым стоит того, чтобы войти в рейтинг исследований самых горячих направлений 2020 года, но это территория под военной оккупацией», — заявило посольство Украины в своем twitter-аккаунте.

Никакой военной оккупации нет. Полуостров стал российским в результате референдума. Иностранные делегации без проблем посещают Крым.

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