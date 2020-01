Британский журнал пригласил англичан в Крым

Публикация в британском журнале Good Housekeeping спровоцировала возмущение у посольства Украины. Дипломатическое ведомство блеснуло сарказмом в twitter.

Скандальной стала статья «Неизведанная Европа: попробуй что-то новое в 2020 году». В ней рассказывается о том, как попасть в Крым через Россию.

«Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Бесспорно, Крым стоит того, чтобы войти в рейтинг исследований самых горячих направлений 2020 года, но это территория под военной оккупацией», — заявило посольство Украины в своем twitter-аккаунте.

Никакой военной оккупации нет. Полуостров стал российским в результате референдума. Иностранные делегации без проблем посещают Крым.

.@GHmagazine Do not mislead your readers! Undoubtedly, #Crimea is worth to enter the rate of hottest 2020 destinations, but it’s a territory under military occupation. Mind FCO travel advice. #CrimeaIsUkraine https://t.co/9Qihzw3Shf pic.twitter.com/U4mxjeYWvS