Власти США призвали американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака

//В мире 13+

3 января 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг Ирака, pixabay.com

Власти Соединенных Штатов Америки утром в пятницу, 3 января, призвали граждан страны немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности. Об этом говорится в сообщении посольства.

Подчеркивается, что гражданам США следует как можно скорее уехать из Ирака при возможности на самолете или же "сухопутным путем".

Ранее сегодня в Пентагоне заявили, что в рамках операции американских военных в Ираке был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. Иранская сторона назвала случившееся "актом международного терроризма", выразила решительный протест Вашингтону и пообещала отомстить.