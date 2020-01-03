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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Власти США призвали американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Власти США призвали американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака
флаг Ирака, pixabay.com

Власти Соединенных Штатов Америки утром в пятницу, 3 января, призвали граждан страны немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности. Об этом говорится в сообщении посольства.

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Подчеркивается, что гражданам США следует как можно скорее уехать из Ирака при возможности на самолете или же "сухопутным путем".

Ранее сегодня в Пентагоне заявили, что в рамках операции американских военных в Ираке был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. Иранская сторона назвала случившееся "актом международного терроризма", выразила решительный протест Вашингтону и пообещала отомстить.

ЕТ

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