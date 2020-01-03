Военный эксперт прокомментировал место российских морпехов в рейтинге NI

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3 января 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

морская пехота, MOD Russia/Twitter.com

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил рейтинг американского издания National Interest, согласно которому российская морская пехота была включена топ-5 лучших в мире.

Литовкин призвал обратить внимание, что на первом месте в данном списке – американцы. По словам эксперта, США за счет российской морской пехоты поднимают авторитет собственных военных. Специалист заметил, что у морпехов из РФ большой боевой опыт, причем победный.

Напомним, в рейтинге журнала National Interest российская морская пехота заняла второе место. В список также попали США, Великобритания, Южная Корея и Китай.