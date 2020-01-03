Послы Израиля и Польши оскорбились прошедшим в Киеве шествием памяти Бандеры

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3 января 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Фото: pixabay.com

Послы Польши и Израидя Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион отреагировали на прошедший в Киеве марш памяти Степана Бандеры. Они назвали это оскорбительным и призвали власти Украины к диалогу, направленному на «поиск правды».

«Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки – это оскорбление», - сказано на сайте посольства Польши.

Лион и Цихоцкий осудили и решение Львовского областного совета выделить средства на чествование лиц, известных как сторонники нацистской и расистской идеологии.