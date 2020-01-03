Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Иране заявили, что отомстят США за убийство Сулеймани

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иране заявили, что отомстят США за убийство Сулеймани
президент Ирана Хасан Роухани, Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
Глава Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали отомстить Соединенным Штатам Америки и дать Вашингтону "сокрушительный ответ" на гибель генерала Касема Сулеймани.
 
Роухани подчеркнул, что иранская сторона отомстит США за их "страшное преступление". Хатами в свою очередь заметил, что убийство Сулеймани является доказательством "низости Большого сатаны" (так в Иране называют Соединенные Штаты), а также их поддержки терроризма в регионе.
 
Ранее в Пентагоне заявили, что США провели операцию против руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Погибшего опознали по кольцу.
ЕТ

//картина дня

Общество

Живём мы клёво!

Живём мы клёво!

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый враг суверенной демократии агентство Bloomberg в один голос протрубили, что жизнь становится лучше, что жизнь становится богаче…

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Антипохмелин», «Алькозельцер» и другие таблетки, помогающие пережить день после застолья, стали одними из самых популярных товаров, которые покупают в Симферополе…

//новости ан

//новости ан

В Москве грабители забрались в дом экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игоря Зорина и попытались похитить сейф. Но бдительность сторожа спасла…

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка. Он не сдавался и продолжал…

Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки, которым так и не нашлось места ни в сердце…