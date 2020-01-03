В Иране заявили, что отомстят США за убийство Сулеймани

Глава Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали отомстить Соединенным Штатам Америки и дать Вашингтону "сокрушительный ответ" на гибель генерала Касема Сулеймани.

Роухани подчеркнул, что иранская сторона отомстит США за их "страшное преступление". Хатами в свою очередь заметил, что убийство Сулеймани является доказательством "низости Большого сатаны" (так в Иране называют Соединенные Штаты), а также их поддержки терроризма в регионе.

Ранее в Пентагоне заявили, что США провели операцию против руководителя спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Погибшего опознали по кольцу.