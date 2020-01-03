Наводнения в Индонезии унесли жизни более 40 человек

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3 января 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

наводнение, pixabay.com

В столичном регионе Индонезии уже несколько дней не прекращаются проливные дожди, начавшиеся в канун Нового года. Осадки привели к наводнениям, которые уже унесли жизни более сорока человек.

К настоящему моменту реки вышли из берегов и затопили около 90 районов Джакарты и окрестностей города. Количество погибших составило 43 человека, еще десятки людей получили травмы или пропали без вести.

Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям уточнило, что была проведена эвакуация более 400 тысяч человек. Целый ряд населенных пунктов остается без электроснабжения, наземный транспорт работает с перебоями.