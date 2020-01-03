Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт: Трамп убийством генерала Сулеймани фактически объявил войну Ирану

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперт: Трамп убийством генерала Сулеймани фактически объявил войну Ирану
президент США Дональд Трамп, Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com
Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли заявил, что Дональд Трамп убийством Сулеймани фактически объявил войну Ирану.
 
Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" сообщило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" в ходе ракетного обстрела аэропорта Багдада. Среди погибших генерал Касем Сулеймани – глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. 
 
Малли отметил, что Трамп, пообещавший ранее не допустить еще одну войну на Ближнем Востоке, фактически сам инициировал военные действия. По словам эксперта, удар, предназначавшийся для сдерживания иранских атак, вероятнее всего, приведет к их увеличению.
ЕТ

//картина дня

Общество

Живём мы клёво!

Живём мы клёво!

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый враг суверенной демократии агентство Bloomberg в один голос протрубили, что жизнь становится лучше, что жизнь становится богаче…

Намедни произошло чудо чудное, диво дивное. Горячо любимый россиянами за вечно позитивные новости Росстат и заклятый…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Самолет компании "Аэрофлот", который выполнял рейс по маршруту Баку – Москва, продолжил рейс после вынужденной посадки в Волгограде. Полет был прерван из-за состояния…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Антипохмелин», «Алькозельцер» и другие таблетки, помогающие пережить день после застолья, стали одними из самых популярных товаров, которые покупают в Симферополе…

//новости ан

//новости ан

В Москве грабители забрались в дом экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игоря Зорина и попытались похитить сейф. Но бдительность сторожа спасла…

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка. Он не сдавался и продолжал…

Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки, которым так и не нашлось места ни в сердце…