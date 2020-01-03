Эксперт: Трамп убийством генерала Сулеймани фактически объявил войну Ирану

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" сообщило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" в ходе ракетного обстрела аэропорта Багдада. Среди погибших генерал Касем Сулеймани – глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции.

Малли отметил, что Трамп, пообещавший ранее не допустить еще одну войну на Ближнем Востоке, фактически сам инициировал военные действия. По словам эксперта, удар, предназначавшийся для сдерживания иранских атак, вероятнее всего, приведет к их увеличению.