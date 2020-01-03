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Американское издание включило морскую пехоту РФ в пятерку лучших в мире

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: National Interest

Американское издание включило морскую пехоту РФ в пятерку лучших в мире
морской бинокль, pixabay.com
Американское издание The National Interest включило морскую пехоту Российской Федерации в пятерку лучших в мире. В данный список также попали морпехи из США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
 
На первом месте рейтинга, по мнению авторов журнала, находится американский Корпус морской пехоты (КМП), выделяющийся своей численностью – примерно 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов.
 
Российская морская пехота заняла второе место. По мнению специалистов, она является хорошо подготовленной и боеспособной.
 
Далее следует Королевская морская пехота Великобритании, которая находится в состоянии постоянной боевой готовности.
 
Четвертую строчку заняли морпехи из Южной Кореи – численность этого рода войск достигает 29 тысяч человек. Замыкает пятерку китайская морская пехота, у которой, однако, отсутствует боевой опыт.
ЕТ

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