Американское издание включило морскую пехоту РФ в пятерку лучших в мире

Американское издание The National Interest включило морскую пехоту Российской Федерации в пятерку лучших в мире. В данный список также попали морпехи из США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.

На первом месте рейтинга, по мнению авторов журнала, находится американский Корпус морской пехоты (КМП), выделяющийся своей численностью – примерно 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов.

Российская морская пехота заняла второе место. По мнению специалистов, она является хорошо подготовленной и боеспособной.

Далее следует Королевская морская пехота Великобритании, которая находится в состоянии постоянной боевой готовности.

Четвертую строчку заняли морпехи из Южной Кореи – численность этого рода войск достигает 29 тысяч человек. Замыкает пятерку китайская морская пехота, у которой, однако, отсутствует боевой опыт.