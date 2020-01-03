Поклонская отреагировала на новогоднее поздравление Порошенко

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3 января 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский депутат Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение бывшего главы Украины Петра Порошенко. В новогоднюю ночь два украинских телеканала вместо речи Владимира Зеленского показали экс-президента.

На Украине два телеканала показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Телеканалы «Прямой» и «Пятый канал» вместо традиционной новогодней трансляции речи президента страны показали украинцам обращение Порошенко, который пообещал защитить «армию, мову и веру». Наталья Поклонская считает, что подобные действия экс-главы Украины направлены на раскол страны.

«Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», - считает депутат.