В Пентагоне подтвердили гибель иранского генерала Сулеймани

В Пентагоне подтвердил, что в результате операции против иранского генерала Касема Сулеймани, проведенной по распоряжению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, военнослужащий погиб.

Подчеркивается, что Вооруженные силы США защитили американский персонал за рубежом, убив Касема Сулеймани, который являлся главой сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, внесенных Вашингтоном ранее в перечень иностранных террористических организаций.

В ведомстве подчеркнули, что Сулеймани якобы разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военных не только в Ираке и по всему региону, а также "одобрил" нападения на посольство США в Багдаде на этой неделе. В Пентагоне заявили, что именно иранский генерал несет ответственность за гибель сотен американских военнослужащих и военных международной коалиции.